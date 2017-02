Richard Lugner bringt Goldie Hawn zum Opernball .

Schauspielerin Goldie Hawn wird Richard Lugner zum diesjährigen Opernball am 23. Februar in Wien begleiten. Das gab der Unternehmer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt. "Es ist eine ältere Dame, ihr Ehemann heißt Kurt", ließ der Baumeister zuvor die Medienvertreter raten.