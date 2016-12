Der 33 Jahre alte Kosovare wurde festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar, der Beschuldigte muss erst einvernommen werden.

"Er hat noch keine Aussage getätigt", sagte Hahslinger. Dem 33-Jährigen wird zur Last gelegt, in der Nacht auf Freitag in einem Lokal in der Quellenstraße einen 34-jährigen Polen nach einem Streit durch mehrere Messerstiche getötet zu haben. Einen 37-jährigen Landsmann des Opfers verletzte er schwer. Mittels internationalem Haftbefehl wurde dann nach dem Kosovaren gefahndet. Gemeinsam mit einem Anwalt stellte sich der Mann am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse in Favoriten.