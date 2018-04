Unbekannte warfen Fahrräder auf U-Bahn-Gleise .

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Wien-Margareten zwei Leihfahrräder auf die Gleise der U-Bahn-Linie U4 geworfen. Sie wurden von einem Zug erfasst, die Garnitur musste mittels Notbremsung gestoppt werden. Die Insassen des Zugs wurden evakuiert, berichtete die Polizei am Sonntag. Verletzt wurde niemand, die U4 war über eine Stunde unterbrochen.