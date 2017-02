Dies berichteten am Sonntag mehrere Wiener Tageszeitungen.

Der Mann steht unter dem Verdacht, im Zuge eines Streites zunächst seine Freundin erschossen und etwa einen Tag später das 21 Monate alte Kind erwürgt zu haben. Die Bluttaten ereigneten sich in der Wohnung des Paares in Wien-Margareten. Die Leichen brachte der mutmaßliche Täter gemäß den Ermittlungen in seine Heimatgemeinde Trofaiach in der Steiermark, wo sie schließlich entdeckt wurden.

Wie die Zeitungen berichteten, lag laut dem psychiatrischen Gutachter weder eine psychische Erkrankung noch eine Persönlichkeitsstörung vor. Ein genauer Prozesstermin steht noch aus.