Die Burschen - zum Tatzeitpunkt 16 und 17 Jahre, mittlerweile 16 und 18 Jahre alt - sind laut Anklage mit äußerster Brutalität gegen ihr 21-jähriges Opfer vorgegangen. Sie überfielen die junge Frau auf der Toilette, schlugen ihren Kopf mehrfach gegen die WC-Muschel und würgten sie, bis zwei der Afghanen sie vergewaltigten, während sie der jüngste fixierte. Ein Gutachten entlastete den 16-Jährigen heute vom Vorwurf, auch er hätte sich an der Türkin vergangen.

Staatsanwältin Katharina Stauber verwies in ihrem Schlussplädoyer darauf, dass die Burschen ihrem Opfer gezielt aufgelauert hätten und besonders brutal vorgegangen wären. Sie wären entsprechend zu bestrafen. Die Privatbeteiligten-Vertreterin unterstrich noch einmal, dass es ihrer Mandantin, die mittlerweile in ihre Heimat zurückgekehrt ist, noch immer nicht gut geht. Sie leide darunter, dass sich die Täter nicht reumütig und aufrichtig entschuldigt hätten. Zudem habe sie nur eine einzige Vertrauensperson, die noch dazu in Österreich lebt, mit der sie sich über WhatsApp austauschen könne. In der Türkei hingegen sei es eine "Schande", darüber zu sprechen.

Die Verteidiger wiesen teilweise auf die Herkunft der Burschen hin. Frauen würden "dort einen anderen Stellenwert haben". Dies sei keine Entschuldigung oder Rechtfertigung, aber es könne "bei der Ausführung der Tat eine Rolle gespielt haben". Der Vertreter des jüngsten Angeklagten, der in U-Haft des öfteren Probleme mit weiblichen Justizwachebeamtinnen hatte, wofür es laut Staatsanwältin bereits einen Strafantrag gibt, stellte die Frage in den Raum, ob sein Mandant aufgrund seiner Herkunft und anderen Sozialisierung überhaupt in der Lage sei, unsere Rechtsansichten zu verstehen. Deshalb habe dieser in der ersten Verhandlung gemeint, er "habe kein Gesetz gebrochen".

Die Beschuldigten hatten den Prozess mit ausdrucksloser Miene verfolgt und die beträchtlichen Schmerzensgeldansprüche teilweise anerkannt. Während sich der Älteste den Ausführungen seines Verteidigers anschloss, entschuldigten sich die beiden Jüngeren bei der 21-Jährigen. "Ich weiß nicht, wie ich das wieder gutmachen kann", sagte der 16-Jährige. "Ich glaube, das geht nicht", sagte Gerstberger, bevor er sich mit der Beisitzerin und den Schöffen zur Beratung zurückzog.