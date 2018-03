Vier Schwerverletzte bei zwei Messerattacken .

In Wien-Leopoldstadt sind am Mittwochabend bei zwei Messerattacken vier Menschen schwer verletzt worden. Ein Unbekannter hat auf der Praterstraße beim U-Bahnaufgang Nestroyplatz auf eine dreiköpfige Familie eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt. Danach flüchtete er in Richtung Praterstern, wo eine weitere Person mit einem Messer verletzt wurde, so die Polizei.