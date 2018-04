Vierjähriger nach Fenstersturz schwer verletzt .

Ein vierjähriger Bub ist am Ostermontag kurz nach 15.30 Uhr aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in der Endlichergasse in Wien-Favoriten gestürzt und schwer verletzt worden. Der 31-jährige Vater, der mit dem Kind dort bei einem Bekannten auf Besuch gewesen war, wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös am Dienstag.