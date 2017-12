Das Spital soll im Sommer 2019 in Betrieb gehen, kündigte Herwig Wetzlinger, Direktor des Krankenanstaltenverbunds (KAV), bei einer Pressekonferenz am Mittwoch an, bei der er gemeinsam mit Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) den weiteren Fahrplan für das Großprojekt vorlegte.

Der erste Patient soll demnach im Juni 2019 behandelt werden, der Vollbetrieb soll Anfang September 2019 gewährleistet sein. "Ja, es gibt Verzögerungen. Ja, dieses Gebäude wird teurer", räumte Frauenberger ein. Das Haus werde aber "das modernste und beste Krankenhaus, dass es in Europa gibt", versicherte sie. "Wir haben was verschoben, aber mit dem Qualitätsanspruch, in kürzester Zeit in den Vollbetrieb zu gehen", sagte Wetzlinger. Innerhalb von drei Monaten, nachdem der erste Patient aufgenommen wurde, soll die volle Auslastung gegeben sein. Das sei "ein ehrgeiziges Ziel", sagte Frauenberger. Sie gehe aber davon aus, dass der Zeitplan diesmal halten werde.