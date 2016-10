IS-Sympathisant: Zwei Jahre teilbedingt für 17-Jährigen .

Ein 17-Jähriger IS-Sympathisant ist am Dienstag im Wiener Straflandesgericht wegen Mitwirkung an einer terroristischen Vereinigung zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt verurteilt worden. Darüber hinaus erteilte ihm das Gericht die Weisung, an einem Deradikalisierungsprogramm und an einem Anti-Gewalt-Training teilzunehmen. Außerdem wurde Bewährungshilfe angeordnet.