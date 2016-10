Wirtschaft wächst bis 2021 jährlich um 1,5 Prozent .

Österreichs Wirtschaft wächst die nächsten vier Jahre, allerdings auf niedrigem Niveau, so die aktuelle Schätzung des Wifo. Von 2017 bis 2021 gibt es ein jährliches Plus von 1,5 Prozent, getragen wird dieses vom privaten Konsum, der dank steigenden Einkommen um 1,25 Prozent zulegt. Am Arbeitsmarkt bleibt die Lage laut Prognose angespannt.