Gold in Langlauf-Teamsprints an Norwegen und Russland .

Die Norwegerinnen Maiken Caspersen Falla und Heidi Weng sowie die Russen Nikita Krijukow und Sergej Ustjugow haben sich am Sonntag bei der Nordischen Ski-WM in Lahti Gold in den Langlauf-Teamsprints gesichert.