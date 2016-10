Für den Hannover-Legionär wurde von Teamchef Marcel Koller Sturm-Graz-Torjäger Deni Alar nachnominiert, wie der ÖFB am Samstag bekannt gab. Der 26-Jährige steht erstmals im Aufgebot.

Alar führt vor der 10. Runde mit neun Treffern die Bundesliga-Torschützenliste an. Der unter Koller zum Stammpersonal gehörende Harnik wurde am Samstag in der zweiten deutschen Liga beim 2:0 von Hannover über St. Pauli in der 64. Minute eingewechselt und leistete die Vorlage zum zweiten Treffer in der Nachspielzeit.