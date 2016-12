Pilz hatte im Ö1-"Morgenjournal" gefordert, dass die Grünen "an die Stammtische" müssen, was Glawischnig am Rande einer Pressekonferenz für eine "verzichtbare" Aussage hielt. Sie betonte auch, dass es in der Partei keine Diskussion über Linkspopulismus gebe.

Pilz sprach sich im ORF-Radio für eine kantigere Politik der Grünen aus und forderte, dass diese in die Wirtshäuser an die Stammtische gehen. Dies sei die Aussage eines einzelnen Abgeordneten, und daraus sei keine Diskussion über Linkspopulismus bei den Grünen abzuleiten, erklärte Glawischnig darauf angesprochen: "Es gibt einen einzelnen Abgeordneten, der bei jeder unpassenden Gelegenheit seit Jahren das selbe erzählt."

Es gebe eine klare Ausrichtung der Grünen und das Ziel, eine blaue Machtübernahme zu verhindern. Das "Rumreden" über Wirtshausbesuche - "da spricht jemand, der vom Wahlkampf nichts mitbekommen hat", so die Parteichefin und weiter: "Ich mache jetzt meinem Ärger ein bisschen Luft." Außerdem merkte sie im Zusammenhang mit der Wahlwerbung für Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen in Richtung Pilz an, er habe "weder gespendet", noch sei er "in irgendeiner Weise sichtbar" gewesen.

Ob der Mandatar nun als parteischädigend obsolet sei, dies verneinte Glawischnig, die jüngsten Aussagen hält sie aber für "ziemlich verzichtbar". "Populismus hat dieses Land schon genug gesehen", bekräftigte sie. "Vielleicht ist ihm fad", mutmaßte sie außerdem. Gespräche habe es mit Pilz bereits gegeben: "Wir haben unzählige Male diskutiert, die Sache ist erledigt." Die Partei sei auf Wachstum ausgerichtet, und dass sie sich derzeit in der erfolgreichsten Phase befinde, bestätige den Weg.