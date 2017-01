In der Schweiz ist es der nächste Ausfall einer Abfahrt nach jenem in Santa Caterina, in der laufenden Saison wurden erst zwei Rennen in dieser Disziplin durchgeführt. In Salzburg fanden weder Training noch Abfahrt statt.

Für die männlichen Speed-Piloten gestaltet sich die Saison zäh. Nach dem Ausfall der Lake-Louise-Rennen und der Verlegung der Beaver-Creek-Bewerbe nach Val d'Isere fand danach nur noch die Gröden-Abfahrt statt.

Jene in Santa Caterina musste wegen starken Windes abgesagt werden, sie ist laut aktuellem Stand ersatzlos gestrichen. Das Lake-Louise-Rennen wurde für Kvitfjell im März neu angesetzt. Vor der WM in St. Moritz stehen damit nur noch Abfahrten in Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm.

FIS-Renndirektor Markus Waldner erklärte Freitagabend in der Mannschaftsführersitzung, dass er im Falle einer Wengen-Absage Gespräche mit Beaver Creek aufnehmen will, ob dieses am Wochenende vor dem Weltcup-Finale in Aspen (15. bis 19. März) ein Rennen übernimmt. "Wir arbeiten am Wochenende vor Aspen, wir müssen etwas für die Abfahrer machen", hatte Waldner gemeint.

In Altenmarkt/Zauchensee hat laut FIS die Abfahrt Priorität, daher müssten am Sonntag Training und Rennen anstelle der geplant gewesenen Kombination stattfinden. Die Wetterprognosen sind erstmals in dieser Woche gut.