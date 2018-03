Verantwortlich für das gute Glücks-Ergebnis der Österreicher sind vor allem die Vorarlberger. Ganze 85 Prozent haben im westlichsten Bundesland angegeben, glücklich zu sein. Ganz so glücklich ist man in anderen Bundesländern nicht. Am allerwenigsten in Wien, wo sich nur 64 Prozent als glücklich bezeichnen.

Ob Geld glücklich macht, wurde in der Umfrage ebenfalls abgefragt. Bis zu einem gewissen Grad lautet die Antwort "Ja". Denn Menschen mit Ersparnissen bezeichneten sich deutlich öfter als glücklich. Konkret sagten 74 Prozent der Österreicher mit einem Sparguthaben, dass sie glücklich sind.

Für die aktuelle Umfrage wurden vom Institut Ipsos online in 13 Ländern Europas (Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Spanien, Türkei, Tschechien) sowie in den USA und Australien knapp 15.000 Personen ab 18 Jahren befragt. In Österreich wurden 1.000 Personen befragt.