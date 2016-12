Zwei Frauen bei Brand in Bad Ischl das Leben gerettet .

Polizei und Feuerwehr haben am späten Dienstagabend bei einem Wohnungsbrand in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) zwei Frauen das Leben gerettet. Nach Angaben der oberösterreichischen Landespolizeidirektion war in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses ein Feuer ausgebrochen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte.