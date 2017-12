Personalwechsel bei der Polizei. Die Spitzen der Polizei in NÖ haben sich in der ersten Jahreshälfte aus NÖ verabschiedet. Im Juni trat Franz Prucher nach 15 Jahren an der Spitze der Landespolizeidirektion einen neuen Posten im Innenministerium an. 42 Jahre war Prucher bis dahin bei der Polizei – und nicht einen einzigen Tag im Krankenstand. Sein Nachfolger, der am 1. September zum ersten Dienst in St. Pölten erschienen ist, ist Konrad Kogler. Der Badener tauschte den Knochenjob als Direktor für die Öffentliche Sicherheit im Innenministerium mit dem Dienstort in der Herrengasse. Seine vier Kinder sehen den Papa jetzt wohl öfter.

Am 1. April verließ mit Franz Polzer eine lebende Legende unter den Kriminalbeamten die Spitze des Landeskriminalamtes. Vom Pumpgun Ronnie bis zu Josef Fritzl – Polzer hat sie alle geschnappt. Vier Monate später zieht mit dem erst 37-jährigen Omar Haijawi-Pirchner der jüngste Leiter des Landeskriminalamtes auf der Schanze in St. Pölten ein.

Haus der Geschichte. 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte mit dem Schwerpunkt ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich, das am 9. September eröffnet wurde. Auf 3.000 Quadratmetern geben über 2.000 Objekte, darunter einige der größten Schätze aus sechs Millionen Exponaten der Landessammlungen Niederösterreich, tiefe Einblicke in die Entwicklung des Landes. Das bewusst thematisch und nicht chronologisch geordnete „Haus der Geschichte“ will ein emotionaler Anker in einer herausfordernden Zeit sein.

Folgende Institutionen und Menschen haben im ablaufenden Jahr Geburtstag gefeiert: 20 Jahre Festspielhaus St. Pölten; 10 Jahre MZM Mistelbach; 60 Jahre Management für Musikschulen in Niederösterreich. Lukas Resetarits wurde 70 Jahre alt, Karl Korab 80, Michael Garschall 50, Ulrich Seidl 65 und Renate Welsh 80.

Neue Landesräte. Am 21. September wurde Franz Schnabl (SPÖ) zum Landesrat von Niederösterreich gewählt. Maurice Androsch (47) aus Groß Siegharts musste für den neuen SPÖ-Chef Platz machen und erhielt dafür ein Nationalratsmandat. Schnabl war am 28. April als Spitzenkandidat für die NÖ Landtagswahl 2018 und als designierter Landesvorsitzender präsentiert worden. Knapp zwei Monate später, am 24. Juni, wurde der 58-Jährige bei einem außerordentlichen Parteitag mit 98,8 Prozent zum Nachfolger von Matthias Stadler gewählt.

Ludwig Schleritzko (39) aus Mödring bei Horn wurde im Zuge der Rochade beim Abschied Landeshauptmann Erwin Prölls und der Amtsübergabe an Johanna Mikl-Leitner zum neuen Mitglied der ÖVP-Landesregierungsriege. Der Quereinsteiger übernahm mit April das mächtige Finanzressort und zusätzlich den Straßenbau im Land. Im Zuge dessen war Stephan Pernkopf zum neuen Stellevertreter von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aufgestiegen.

Türkiser Sieg in NÖ. Sebastian Kurz und seine „Neue Volkspartei“ waren bei der Nationalratswahl am 15. Oktober die großen Sieger. 31,5 Prozent der Stimmen fielen österreichweit auf die Türkisen. Sie hielten damit die SPÖ (26,9 Prozent) und die FPÖ (26) klar auf Distanz. Ein Debakel setzte es für die Grünen, die die 4-Prozent-Hürde und damit den Einzug in den Nationalrat verpassten. Dafür schaffte die neu gegründete Liste Pilz und die Neos den Einzug ins Parlament.

Den Grundstein für den Wahlerfolg legte Kurz in Niederösterreich. Die ÖVP erreichte im Bundesland mit den meisten Wahlberechtigten satte 35,6 Prozent der Stimmen. „Sebastian Kurz hat als Spitzenkandidat gezogen und eine gewaltige Arbeit geleistet“, zollte NÖ-Spitzendandidat Wolfgang Sobotka Respekt.

Mit 84,8 Prozent wies Niederösterreich zudem die höchste Wahlbeteiligung aller Bundesländer aus.

Kurz vor Weihnachten einigten sich ÖVP und FPÖ nach wochenlanger Koalitionsverhandlungen auf die Bildung einer neuen Bundesregierung. Kurz (31) wurde jüngster Regierungschef Europas. Für einen waschechten Niederösterreicher war in seinem Kabinett aber kein Platz. Mit Wirtschafsministerin Margarete Schramböck (St. Andrä-Wördern), Bildungsminister Heinz Faßmann (Perchtoldsdorf), Außenministerin Karin Kneissl (Baden), Finanzminister Hartwig Wöger (Gablitz) und Innenminister Herbert Kickl (Purkersdorf) wohnen aber fünf der 14 Minister in blau-gelben Landen.

Wolfgang Sobotka aus Waidhofen/Ybbs musste seinen Platz als Innenminister räumen, wurde aber neuer Nationalratspräsident – formal nach dem Bundespräsident das zweithöchste Amt im Staat.

Erstes Weltnaturerbe. Nicht nur neue Chefinnen, neue Regierungen und neue Museen bekam das Land 2017. Auch eine neue Auszeichnung. Nämlich: Weltnaturerbe. Und zwar das erste in Österreich.

So darf sich Niederösterreichs letzter Urwald am Fuße des Dürrenstein seit 14. November nennen. Unter Schutz stehen der Rothwald, das Leckermoor und die anderen Bereiche des Wildnisgebietes rund um den 1.878 Meter hohen Dürrenstein an der niederösterreichisch-steirischen Grenze aber schon viel länger. Und zwar seit 142 Jahren, als Banker Albert Rothschild den nach ihm benannten Rothwald kaufte und vor Rodung oder forstlicher Nutzung schützte.

Seither wachsen dort Alpendost, Eisenhut, Kreiskraut und Großpilze, wohnen dort Alpenböcke, Steinadler, Eulen, Luchse und Weißrückenspechte. Und: über tausend Jahre alte Eiben und Buchen, die zum letzten Rest von Europas (Buchen-) Urwäldern gehören.