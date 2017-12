So viel Verantwortungslosigkeit macht fast sprachlos: Ein 38-jähriger Lkw-Chauffeur nahm am 25. März den zehnjährigen Sohn eines Freundes im Lkw mit. Mitten in der Nacht fragte er den Buben, ob er das Steuer übernehmen wolle. Dieser setzte sich tatsächlich auf den Fahrersitz. Die Füße des Zehnjährigen reichten nicht einmal bis zu den Pedalen hinunter und der Chauffeur, der hinter ihm auf dem Bett des Lkw Platz genommen hatte, hätte im Ernstfall bestimmt auch nicht rechtzeitig eingreifen können.

Der Mann hatte den Tempomat auf 90 km/h gestellt. Mit dieser Geschwindigkeit fuhr der Bub dann rund 60 Minuten mit dem Lkw auf der A1 (zwischen Linz und Salzburg).

Der Lkw-Lenker filmte ihn während der Fahrt. Das wurde ihm später zum Verhängnis. Der Vater des Buben wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Aufgrund des Videos gelang es den Beamten, den 38-Jährigen zu überführen. Er wurde wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angezeigt.

Ebenfalls spektakulär war im Vorjahr der Fall von vier Jugendlichen, die in Amstetten einen schwunghaften Marihuana-Handel aufgezogen hatten. Einer brachte das Rauschgift über den Lieferservice einer Pizzeria an die Abnehmer.