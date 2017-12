Das Leben von Erwin Bernreiter änderte sich am 31. Mai ohne Vorwarnung. Der damals erst 46-Jährige erlitt einen Schlaganfall.

„Es ist alles sehr schlimm und traurig“, sagte sein Vizebürgermeister Alfred Babinsky in einer ersten Reaktion gegenüber der NÖN. Der gesamte Bezirk war erschüttert, als sich die Nachricht verbreitete. Damit begann auch das Bangen um das Leben des Stadtchefs.

Fünf Wochen lang war Bernreiter im künstlichen Tiefschlaf, wurde in dieser Zeit 47 Jahre alt. Sein Leben hing am seidenen Faden. Doch der Bürgermeister kämpfte sich erfolgreich ins Leben zurück. Die positiven Nachrichten häuften sich, er sei aufgewacht, können sich an alles erinnern, sei aber halbseitig gelähmt. „Er interessiert sich, was im Rathaus und in Hollabrunn passiert“, verkündete der Vizebürgermeister, der die Führung der Stadt übernommen hatte, bei der ersten Gemeinderatssitzung ohne Bernreiter.

„Jedenfalls gebe ich nicht"

Im November war es schließlich so weit: Bernreiter kehrte vor einem weiteren Reha-Aufenthalt zurück nach Hollabrunn, zurück in sein Rathaus – wenn auch vorerst nur für zweit Tage.

„Ich lebe und mein Kopf ist so klar wie zuvor!“, ließ Bernreiter die Hollabrunner wissen. Im Rahmen einer straffen Rehabilitation werde er wieder auf Trab gebracht. Seine Familie gebe ihm Kraft. „Jedenfalls gebe ich nicht auf und kämpfe für mein letztes Stück zurück – zurück ins Leben, zurück in eine gewisse Normalität und zurück in meine Aufgaben als Bürgermeister“, schrieb er in einem offenen Brief an seine Bürger.