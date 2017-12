Gipfelstürmer, Maibaum-Säger, Weltrekordler, Ausbrecher.

Ötscherpenis als Gipfelkreuz. Durch Zufall entdeckte Bergsteigerin Marika Roth Anfang November den einen Meter hohen Holzpenis am Ötscher. Das Foto verbreitete sich in Windeseile in die ganze Welt. Wer für diesen besonderen Gipfelschmuck verantwortlich ist, ist unbekannt. Die Ötscher-Lifte nahmen es aber mit Humor.

| Roth