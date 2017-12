Ein brutales Gewaltverbrechen erschütterte am 11. Oktober die Bezirkshauptstadt: Die 70-jährige Pensionistin Frieda L. war nach einem Lokalbesuch in ihrer Wohnung mit mehr als 20 Messerstichen regelrecht hingerichtet worden. Das Rätselhafte: Bis heute fehlt vom Täter jede Spur, auch über das Motiv herrscht nach wie vor Unklarheit, zumal aus der Wohnung in der Triester Straße keine Habseligkeiten des Opfers mitgenommen wurden.

Vom Mörder von Frieda L. fehlt nach wie vor jede Spur. | NOEN, Polizei

Der Neunkirchner Mord ist landesweit übrigens der einzige, der im heurigen Jahr nicht geklärt werden konnte. Die restlichen 13 Mordfälle seit Jahresbeginn in Niederösterreich wurden alle gelöst.

Wie so oft verbrachte die Frau den Abend vor der Tat mit Freunden in einer, nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt liegenden, Cafe-Bar. Nach Mitternacht machte sich die als übervorsichtig beschriebene Neunkirchnerin, die früher im Krankenhaus arbeitete, auf dem Heimweg. Weil sie dieses Mal entgegen der sonstigen Gewohnheiten alleine unterwegs war, erzählte sie noch, dass sie den Weg über die hell beleuchtete Hauptstraße statt durch den dunklen Stadtpark nehmen werde. Danach verlor sich die Spur der Rentnerin.

Erst eine Freundin, die länger nichts mehr von ihr gehört hatte und der das verdächtig vorgekommen war, entdeckte bei einer Nachschau hinter der unversperrten Wohnungstür im Schlafzimmer das Blutbad: Da jedoch anfangs nicht von einem Gewaltverbrechen ausgegangen wurde, erschwerten zahlreiche fremde Spuren am Tatort - etwa von Sanitätern oder der Bestattung - im Nachhinein die Ermittlungen.

Zurückgezogenheit erschwert Polizeiarbeit

„Die Aufklärung gestaltet sich nicht einfach, da die Frau sehr zurückgezogen lebte. Es wurden alle Verwandten und der Bekanntenkreis überprüft. Das hat aber bislang keine erfolgsversprechenden Ermittlungsansätze gebracht. Auch das Motiv ist daher noch unklar. Der Fall ist aber keineswegs ad acta gelegt. Wir ermitteln laufend weiter zu den Hintergründen“, erklärt Leopold Etz, Chefermittler des Landeskriminalamts, zum aktuellen Stand der Dinge.

Nach wie vor sind die Ermittler auch auf Hinweise von außen angewiesen. Sachdienliche Hinweise können an jede Polizeidienststelle oder die Telefonnummer 059133/3350 gemacht werden.