Die NÖ Landesausstellung war erstmals im Bezirk Melk zu Gast. Und zwar im Schloss Pöggstall – 226 Tage von April bis November standen ganz im Zeichen von „Alles was Recht ist“. Dabei profitierte nicht nur die Gastgebergemeinde, sondern die gesamte Region des Südlichen Waldviertels.

„Das war natürlich ein einmaliges, überwältigendes Ereignis. Wir alle wissen, dass so etwas nicht noch ein zweites Mal zu uns kommt“, betonte Pöggstalls VP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer. Diese Herausforderung hatte sie auch gerne gestemmt. „Es waren 226 Tage – für mich 226 Highlights.“ Die Ortschefin selbst verpasste davon nur neun Tage. Der Erfolg in Zahlen: 228.501 Besucher kamen in den knapp acht Monaten ins Schloss Pöggstall. Im Zuge der Vorbereitungen für die Landesschau waren 35 Naturvermittler ausgebildet worden, 85 Betriebe beteiligten sich am Regionspartnerprogramm.

Aufschwung für „weißen Fleck auf der Landkarte“

Die Aufbruch-Stimmung, die bereits seit der Bekanntgabe für Pöggstall als Austragungsort geherrscht hat, gilt es jetzt auch in die Zukunft mitzunehmen. „Das südliche Waldviertel war davor ein weißer Fleck auf der Landkarte. Jetzt ist dieser Fleck gespickt mit tollen Ausflugszielen und Erlebnissen. Ein Aufschwung für Gemeinde und die gesamte Region“, ist Straßhofer immer noch begeistert. Bis Ende März 2018 soll das Gemeindeamt in die Ausstellungsräumlichkeiten übersiedeln.

Vom Aufschwung der NÖ Landesausstellung könnten 2023 aber auch die Gemeinden Dunkelsteinerwald und Schönbühel profitieren. Die Region bewirbt sich gemeinsam mit dem Stift Göttweig als Hauptaustragungsort. Ebenfalls ins Rennen für 2023 geht die Moststraße mit der Stadt Amstetten. Als Standorte sind das Landesklinikum Mauer und die Remise am ehemaligen Bahnhofsgelände in Amstetten vorgesehen. Thematisch soll es um seelische Gesundheit und dafür nötige neue Formen des Wohnens und Arbeitens gehen. 31 Gemeinden stehen hinter der Bewerbung.