Die Aufreger des Jahres im Industrieviertel.

Wiener Neustadts neuer Markt: Gleich am ersten Wochenende kamen Ende April 8.500 Besucher auf den neuen Marienmarkt am Wiener Neustädter Hauptplatz. Schon vor der Eröffnung war der Markt - vor allem wegen der Bauweise der Stände - Dauer-Gesprächsthema in der Stadt. Im Spätsommer gab es dann wieder viel zu reden - diesmal jedoch über Besucherfrequenz und Branchenmix: Der erste Stand - „Mia Gelateria“ - sperrte zu und wurde bald durch den Bauernladen Dorfmeister ersetzt.

| Franz Baldauf