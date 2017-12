Die Aufreger des Jahres im Mostviertel.

GEMEINDERATSWAHL. Am 29. Jänner schritt die Statutarstadt Waidhofen/Ybbs zu den Urnen. Die Waidhofner Volkspartei von Bürgermeister Werner Krammer holte sich dabei mit 60,2 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit im Gemeinderat eindrucksvoll zurück. Zweiter großer Wahlgewinner war die Protestliste FUFU, die sich von zwei auf vier Mandate verdoppelte. Große Verlierer waren die SPÖ, die vier Mandate einbüßte, und die Bürgerliste UWG, die statt bislang vier nur noch ein Mandat im Stadtparlament hat.

THEMA HOTEL. In Wieselburg wurde zu Jahresbeginn das lang ersehnte Smart-Budget-Hotel mit 72 Zimmern eröffnet. In Scheibbs gab es einen Käufer für das Hotel-Areal in der Innenstadt. Die Top3 Bauplanungs GmbH zog zu Jahresende die Option und wird ein Geschäfts- und Wohnhaus mit 16 Hotelbetten errichten. Einen Gastronomen sucht man noch. In Lackenhof erweckte ein deutscher Goldhändler mit Wohnsitz in Zypern und Dubai das einzige Vier-Stern-Hotel, den Jagdhof, zu neuem Leben. Die für Dezember geplante Eröffnung verschob sich allerdings nach internen Querelen auf Ende März.

MELKER MURLI. Das Eisstanitzel, das mit Schokoladensoße überzogen wird, schaffte den Sprung aus dem Melker Hotel „Zur Post“ in österreichweite Zeitungen und sogar ins Radio. Ob der „Melker Murli“ rassistisch ist oder nicht, diskutierte somit nicht nur das Mostviertel. Schlussendlich blieb er trotz hitziger Diskussionen auf der Eiskarte der Ebners.

UMFAHRUNG. Für die Bewohner von Windpassing (Gemeinde Ennsdorf) und Pyburg (Gemeinde St. Pantaleon-Erla) begann 2017 eine neue Zeitrechnung. Über 20 Jahre hatten sie für eine Umfahrung der stark befahrenen B123 gekämpft, am Nachmittag des 4. Oktober wurde sie zwei Monate früher als geplant für den Verkehr freigegeben. In Wieselburg starteten am 18. September offiziell die Bauarbeiten für die 8,4 Kilometer lange und rund 80 Millionen Euro teure Ostvariante der Ortsumfahrung. 2020 soll diese eröffnet werden.

REKORD STATT VERKAUF. Seit über einem Jahr ranken sich die Verkaufsgerüchte über den Lichtsysteme-Hersteller ZKW mit Hauptsitz in Wieselburg. Der tauschte zwar 2017 seine letzten regionalen Führungskräfte aus, dem wirtschaftlichen Erfolg tat dies keinen Abbruch. 2017 durchbricht die ZKW Gruppe erstmals die Milliarden-Umsatzgrenze – mit 1,2 Milliarden Euro sogar relativ deutlich. In Wieselburg beschäftigt ZKW aktuell rund 3.000 Mitarbeiter.

NEUER PRÄSIDENT. Die Bundesversammlung des österreichischen Bauernbundes wählte den Nöchlinger Nationalratsabgeordnete Georg Strasser zum Bauernbundpräsidenten.

LUSTBARKEITSABGABE. Um die monatelange Diskussion zu beenden, nahmen die Verantwortlichen des Stift Melk einen Kredit für die Zahlung der Lustbarkeitsabgabe von 1,7 Millionen Euro an die Stadt Melk auf. Dafür wurden Sanierungsmaßnahmen, wie etwa bei der Stiftsbibliothek, gestrichen. Für die Stadtgemeinde Melk hatte der Abgabenstreit allerdings ein Nachspiel. Da zuvor ein Lösungsvorschlag mit dem Stift Melk ausgearbeitet worden war, bei dem Bedarfszuweisungen mit der offenen Abgabe gegenverrechnet werden sollten, prüft jetzt die Gemeindeaufsicht. FPÖ und SPÖ fordern eine lückenlose Aufklärung.

VERKEHRSCHAOS. Parkplatzmangel ist ein Riesen-Problem in Amstetten. Die Park & Ride-Anlagen sind ständig überfüllt. Aber auch das Einbahnsystem wird oft kritisiert. Eine Verkehrs-Expertise brachte jedoch das Ergebnis, dass Änderungen nichts verbessern würden.