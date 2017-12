Die Aufreger des Jahres im Waldviertel.

WELTREKORD. Kein Jahr ohne Weltrekord von Alexandra Meixner. 2017 krallte sich die Frauenärztin aus Harmanschlag jenen im „Deca continuous“-Ultra-Triathlon, bei dem am Stück 38km zu schwimmen, 1.800km zu radfahren und 422km zu laufen sind (244:55:34 Std.). Keine zwei Monate nach ihrem Highlight, dem Race Across America, das sie als zweitschnellste Frau finishte (292:04 Std.).

EUROPAMEISTER. Der Holzsportler Armin Kugler aus Steinbach schnappte sich beim Heimwettkampf in Wurmbrand zum vierten Mal in Serie die Eurojack-Gesamtwertung.

KARRIEREENDE. Nach dem Staatsmeistertitel beendete Stefanie Schwaiger ihre Karriere. Von Großglobnitz aus hatte sie mit Schwester Doris die Beachvolleyball-Welt erobert. Nachdem Doris 2014 aufgehört hatte, konnte Steffi aber an die Erfolge nicht mehr anschließen.

MEISTER. In den 2. Klassen Waldviertel krönten sich Rappottenstein (Süd) und Irnfritz (Thayatal) zu Meistern und stiegen in die 1. Klasse Waldviertel auf. Dort setzte sich Vitis durch. In der Frauen-Landesliga holte Horn Platz eins.

ABSTEIGER. Ein Jahr nach der Rückkehr in die Erste Liga musste der SV Horn wieder in die Regionalliga Ost absteigen. Zudem gab es Turbulenzen rund um Sponsor „Honda Estilo“, der seine Unterstützung zurückfuhr. In der Regionalliga lief es für Horn aber wieder gut: Herbstmeister! Waidhofen (1. NÖN-Landesliga), Schrems und Gmünd (2. Landesliga West) mussten bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen, Weitra die Gebietsliga nach einem Jahr wieder verlassen. In der 1. Klasse Waldviertel erwischte es ein Zwettler Trio: Kirchschlag, Waldhausen und Gutenbrunn.

AUFSTEIGER. Mit Bundesliga-Platz zwei schafften die Eggenburger Handballerinnen den Sprung in die WHA, die höchste heimische Spielklasse.