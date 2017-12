Die Aufreger des Jahres im Weinviertel.

PROTEST GEGEN POSTVERTEILZENTRUM. Die Bürgerinitiative „LELOG“ wettert gegen ein am Kraftwerksareal in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) geplantes Postverteilerzentrum. Die Anrainer fürchten eine Einschränkung ihrer Lebensqualität. Eine Demonstration mit der Sperre der A22-Auffahrt war der Höhepunkt der Proteste. Die Bisamberger Politik war gegen dieses Projekt. Der Langenzerdorfer Gemeinderat winkte die Umwidmung durch. Im Herbst kam der Rückzug der Post. Sie wolle das Projekt überarbeiten.

EXPLOSIONEN. In Hollabrunner Stadtzentrum explodierte im März ein Pizza-Lokal, das ebenso wie das angrenzende Fahrradgeschäft völlig zerstört wurde. Die Anrainer kamen mit dem Schrecken davon. Ein Spürhund erschnüffelte Brandbeschleuniger Eine Tschetschenen-Bande wird verdächtigt, auf die Versicherungssumme in Höhe von 250.000 Euro aus gewesen zu sein. Ein halbes Jahr später flog im unweiten Aspersdorf aufgrund eines Lecks in einer Gasleitung ein Einfamilienhaus in die Luft. Eine 37-Jährige wurde schwer verletzt, weil sie noch einmal zurück ins Haus gerannt war, um nach den Haustieren zu suchen.

FAMILIENDRAMA. Ein 36-Jähriger stach im Februar in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) nach einem Streit auf seinen Vater, die Stiefmutter und die eigene Frau ein. Die Kinder, 11 und 14 Jahre, waren im Nebenraum. Der Bewaffnete wollte flüchten. Nachdem ein Polizist einen Schreckschuss abgefeuert hatte, ließ er das Messer fallen und wurde überwältigt.

RAUFEREI AUF B 4. Nach mehreren Überholmanövern auf der Donauuferautobahn (A 22, Bezirk Korneuburg) hielten im März zwei Pkw-Lenker im Dunkeln auf der Horner Bundesstraße, um die Fäuste sprechen zu lassen. Die beiden Beifahrer (24 und 18) stürzten auf die Fahrbahn und wurden von einem Auto erfasst. Der 24-Jährige überlebte den Zusammenstoß nicht. Der 18-Jährige landete auf der Intensivstation.

EXPLOSION IN GASSTATION. Einen toten Techniker (32) aus Stockerau und 21 Verletzte forderte im Dezember eine Explosion in der Erdgasstation in Baumgarten an der March (Bezirk Gänserndorf). Die Verschlusskappe eines Filterseparators hatte sich gelöst und das Unglück verursacht, wie Untersuchungen ergaben.

ARBEITSPLÄTZE VERLOREN. In Stockerau strukturierte Xylem Inc., vormals Vogel Pumpen, zu Jahresbeginn ohne Vorwarnung um. 80 Mitarbeiter verloren ihren Job. Im Juni wurde der Orther Bürgermeister Johann Mayer von der Biotechnologie-Firma Shire informiert, dass 400 Mitarbeiter gehen müssen.“

SCHÜSSE AUF ASYLHEIM. Bewährungsstrafen fassen zwei Stockerau (20 und 22) aus, die mit einem Luftdruckgewehr auf das Flüchtlingsquartier im ehemaligen Bezirksgericht schossen. Verletzt wurde niemand.

ABGANG AUS FRUST. Weil er beim Hearing für den Posten des Rotkreuz-Bezirksstellenleiters in Mistelbach durchfiel, schmiss der verdiente Ortsstellenleiter Gerhard Schuster alle seine Funktionen hin.