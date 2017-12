Die Aufreger des Jahres im Zentralraum.

ZURÜCKGETRETEN. Der sich über Monate hinziehende politische Hick-Hack rund um den Zeiselmaurer Bürgermeister Eduard Roch endete schließlich mit dem Rücktritt des gesundheitlich schwer angeschlagenen Ortschefs.

MISSBRAUCHT. Drei Asylwerber sollen in der Nähe ihres Wohncontainers bei der Tullner Zuckerfabrik eine 15-Jährige vergewaltigt haben. Ein Afghane und ein Somalier müssen sich Anfang nächsten Jahres vor Gericht verantworten.

GERETTET. In der Grafenwörther Ortsgemeinde Jettsdorf rettete Hauskatze Gisi einer Familie das Leben. Sie weckte ihr Herrchen, indem sie ihn in ungewohnter Weise am Rücken kratzte, als das Wohnhaus in Flammen stand.

VERURTEILT. Rechtskräftig in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden ist ein 21-Jähriger aus Wölbling. Er hatte seinen Vater Anfang des Jahres mit rund 30 wuchtigen Axthieben getötet. Der junge Mann gab an, ein Engel habe ihm die grauenhafte Tat befohlen.

GEFEIERT. Mit mehreren (Groß-)Veranstaltungen hat Herzogenburg das Jubiläum seiner Erhebung zur Stadt vor 90 Jahren begangen. Höhepunkt war die Eröffnung des neuen Rathauses, ein 4,1-Millionen-Euro-Projekt.

TÖDLICHER BOOTSUNFALL. Der 44-jährige Bauunternehmer Manfred Schroll aus Krems ist zu Pfingsten bei einem Bootsunfall auf dem Wörthersee ums Leben gekommen.

Am Steuer stand ein Freund, der 1,2 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Prozess findet nicht vor Ende Jänner 2018 in Klagenfurt statt.

APOTHEKEN-STREIT. Im Konflikt um die Errichtung einer öffentlichen Apotheke in St. Veit bestätigte das Landesverwaltungsgericht den Genehmigungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft. Die öffentliche Apotheke, gegen deren Installierung zuvor 1.303 Unterschriften gesammelt worden waren, darf somit gebaut werden.

18 MILLIONEN FÜR SCHIENE. Attraktiver werden soll die Traisentalbahn. Das geht aus dem präsentierten Bahn-Infrastrukturpaket hervor. 18 Millionen Euro sollen investiert werden. Ein wesentlicher Punkt, der bis 2023 am Plan steht, ist die Einführung eines Halbstundentaktes zur Hauptverkehrszeit auf allen Teilabschnitten.

EXHUMIERT. Nach dem mutmaßlichen Pflegeskandal im Heim „Clementinum“ in Kirchstetten laufen die Ermittlungen das ganze Jahr über. Im November wurden zwei frühere Heimbewohnerinnen in Stössing und in Wien exhumiert.

REKORD ZUM JUBILÄUM. Die Mariazellerbahn feierte 2017 110 Jahre Bergstrecke – und das mit Rekord-Zahlen. Mit 530.000 Fahrgästen soll ein neuer Rekord erreicht werden. Dafür investierte die NÖVOG im vergangenen Jahr auch kräftig. Sie erneuerte Bahnhöfe und am St. Pöltner Alpenbahnhof fließen aktuell rund 14,7 Millionen Euro in die Schaffung der neuen Betriebsstätte.