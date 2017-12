Dramatisch ging eine Verfolgungsjagd durch die Bezirke St. Pölten, Krems und Horn am Vormittag des 4. November in der Garser Katastralgemeine Kamegg zu Ende.

Die Polizei war ab dem 2. November einem tschechischen Duo auf der Spur, dem eine Reihe von Straftaten (Tankbetrügereien, Einbrüche und Diebstähle) zur Last gelegt werden. Trotz Einsatzes der Einheit Cobra, eines Hubschraubers und zahlreicher Polizeistreifen konnte einer der Männer (25) zwei Tage lang immer wieder flüchten, unter anderem auch, indem er mehrere Polizeisperren durchbrach.

Im Kamptal kam es am Samstagvormittag dann zum Showdown. Mit seinem gestohlenen VW Caddy touchierte der Flüchtige in Kamegg den Randstein. Dabei demolierte er zwei Reifen des Fahrzeugs, das dadurch nicht mehr fahrtüchtig war. Er stellte das Auto neben der Kamptalbahn ab und flüchtete zu Fuß in eine nahe Wohnhausanlage. Dort läutete er zufällig bei Lisa Kaser (42), einer Garser SPÖ-Gemeinderätin, an. Als sie die Tür öffnete, blickte sie in den Lauf einer Pistole.

Auf sein Verlangen nach einem Auto log ihn diese an: „Ich habe keines!“ Der Mann hetzte daraufhin weiter, sprang auf der Rückseite des Gebäudes vom ersten Stock auf eine Böschung, wurde allerdings kurz darauf von Polizeibeamten geschnappt.