Niederösterreich trauert um große Persönlichkeiten.

Zwei Jahre war Franz Schrittwieser Herausgeber der NÖN. | Gleiss

Franz Schrittwieser, Dechant des Domkapitels und Bischofsvikar für die Kategorie Seelsorge, hatte im Dezember 2014 die Nachfolge des langjährigen NÖN Herausgebers Josef Eichinger übernommen. Am 3. Jänner starb Schrittwieser nach langer, schwerer Krankheit im 77. Lebensjahr. „Bischofsvikar Franz Schrittwieser war einer der großen Priesterpersönlichkeiten unserer Diözese“, sagte Bischof Klaus Küng über den verdienten Geistlichen. Schrittwieser war am 5. Oktober in Purgstall/Erlauf geboren worden, 1965 wurde er zum Priester geweiht. Bischof Kurt Krenn berief Schrittwieser ins Domkapitel, Klaus Küng bestellte ihn 2009 zum Domdechanten.

Wilfried Scheutz in Rudi Dolezals Studio 69 in Purkersdorf. | DoRo Films

Wilfried Scheutz, Musiker, Schauspieler und „Österreichs einziger Rocksänger“, starb am 16. Juli mit 67 an seinem Krebsleiden. Der gebürtige Bad Goiserner und Wahl-Pressbaumer hat mit „Ziwui Ziwui“ Musikgeschichte geschrieben, Hubert von Goisern inspiriert, den Austropop mitbegründet, den Song Contest verloren und die Band von Sohn Hanibal, 5/8erl in Ehr’n, unterstützt. Dazwischen hat er in Wien, in Salzburg, in Berndorf, Amstetten und St. Pölten Theater gespielt, stand neun Sommer lang bei Elfriede Ott auf Burg Liechtenstein auf der Bühne und hat nebenbei noch ein Lokal geführt. Für seine Wegbegleiter war er ein „Anschieber“, ein „Querdenker“ und ein „Naturereignis“.

31 Jahre lang stand Hans Ströbitzer an der Spitze der NÖN. | Lackinger

Hans Ströbitzer, langjähriger Chefredakteur der NÖN, starb am 14. Oktober im Alter von 87 Jahren. Zwischen 1964 und 1995 formte Ströbitzer aus mehreren Lokalzeitungen die landesweite NÖN, deren Leserzahl in diesen Jahren von 90.000 auf fast 600.000 anwuchs. Im Jahr 1930 in Strengberg geboren, war Ströbitzer der Kirche stets eng verbunden: Über Kirchenzeitung und Volksblatt kam er zu den Pressvereinszeitungen. Viele Jahre verfasste Ströbitzer Kommentare für den ORF NÖ, schrieb 18 Bücher und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Der Ehe mit seiner Frau Inge entsprangen vier Kinder, das Paar war über 60 Jahre verheiratet.

25 Jahre war Peter Lebersorger oberster Jäger des Landes. | Wilke

Peter Lebersorger hatte sich erst im Oktober von der Spitze des Landesjagdverbandes zurückgezogen, dem er 28 Jahre lang angehört hat. In der Nacht von 10. auf 11. Dezember ist der promovierte Jurist im Alter von 54 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. „Es ist keine Übertreibung, wenn man Peter Lebersorger als Galionsfigur der österreichischen Jagd bezeichnet“, würdigt das Präsidium des Landesverbandes seine Verdienste. Als Generalsekretär der Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände war Lebersorger stets um einen Ausgleich zwischen den Interessen der Bevölkerung und denen der Jagd bemüht. Sein positiver Stil werde in Erinnerung bleiben, so Wegbegleiter.