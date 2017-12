Die besten Sager des Jahres.

„Ich war einer der Leute im Kreißsaal.“ Schauspieler, Autor und Regisseur Rupert Henning über Österreichs Filmakademie „Strebsam und ehrgeizig war die Hanni schon immer.“ Johanna Leitner über ihre Tochter „Ich war in 42 Jahren nicht eine Stunde im Krankenstand.“ Landespolizeidirektor Franz Prucher „Wir wären auch in Deutschland das größte Weinbaugebiet.“ Landesrat Stephan Pernkopf über Niederösterreichs Weinbaufläche „Ich war selbst in Stein – aber nur auf Besuch!“ Landesausstellungskuratorin Elisabeth Vavra über ihre Recherche im Gefängnis „Wenn ich in Deutschland spiele, nenne mich alle nur den ‚Wiener‘. Ich korrigiere dann immer: Stopp, Niederösterreicher!“ Entertainer Alexander Goebel „Einen wirklich guten Künstler erkennt man daran, wie er Pferde und Hände zeichnet.“ Karikaturmuseumsleiter Gottfried Gusenbauer „Wären wir abgestiegen, wäre ich nächste Woche wahrscheinlich beim AMS gestanden.“ SKN-Sportmanager Frenkie Schinkels nach geschafften Klassenerhalt in der Bundesliga. Ein paar Tage später wurde er vom SKN aber dennoch vor die Tür gesetzt „Die letzten Wochen waren Albtraum von Anfang bis Ende.“ Ski-Ass Michaela Dorfmeister nach der Verhaftung ihres Ex-Partners „Das Schreiben kann man lernen. Die Musik selber nicht.“ Komponistin Johanna Doderer „Fette Produkte sind wieder in.“ Milchgenossenschafter Leopold Gruber-Doberer über die Butterknappheit „Wenn man g’scheit ist, muss man ja auch bös’ sein!“ Kabarettist und Wahl-Tullner Lukas Resetarits, 70 „Es spricht ja nichts gegen ein Vaterunser im Wald!“ Naturbestatterin Marlies Zadrobilek „Ich habe mein Kindheitstrauma irgendwann zum Beruf gemacht.“ Schauspieler Christoph Wagner-Trenkwitz über das (Aus-)Lachen „Von meiner Pension allein könnte ich kein menschenwürdiges Leben führen, deswegen arbeite ich noch.“ Kabarettist Joesi Prokopetz „Ich bitte die Regierung, dass sie euch leben lässt.“ Landwirtschaftskammerpräsident Hermann Schultes setzt sich für die Biogasanlagen-Betreiber ein