WIR SUCHEN EINE/N (Bilanz)buchhalter/in - 30h

Anforderungsprofil:

Kaufmännische Ausbildung (HAK oder ähnliches)

Abgeschlossene (Bilanz)buchhalterprüfung von Vorteil

Mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung

Voraussetzung BMD Kenntnisse 5.5

Selbstständige und genaue Arbeitsweise, Teamgeist, gutes Auftreten

Ihre Aufgaben:

Eigenverantwortliche Betreuung der laufenden Buchhaltung

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Kassa- und Bankbuchungen inkl. Durchführung des Zahlungsverkehrs

Mahnwesen

Meldung der monatlichen Abgaben

Monats- und Jahresabschluss

Schriftverkehr mit Ämter und Behörden

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, eigenverantwortliche Tätigkeit in einem kollegialen, kreativen Umfeld mit der Möglichkeit auf Weiterbildung.

Die Firma Hörmann zählt zu den führenden Unternehmen in unserer Branche. Mit ca. 600 Mitarbeitern, davon 100 in Österreich, bieten wir unseren Kunden innovative Gesamtlösungen in den Bereichen Gewerbebau, Hallenbau, Stallbau und Photovoltaik.

Ihr persönlicher Kontakt:

Herr Ing. Gerhard Panhuber

Tel.: +43 7477 42118-25

Mail: pa@hoermann-info.com

Hörmann Interstall GmbH & Co. KG | Bahnhofstraße 17 | 3352 St. Peter/Au

Mail: info@hoermann-info.com | www.hoermann-info.com