Die D.A.S. Österreich ist nunmehr seit 60 Jahren am Markt und Pionier in Sachen Rechtsschutzversicherung. Das beeindruckt nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, sondern macht uns auch zu einem starken Arbeitgeber. Unsere rund 450 Mitarbeitenden nehmen gerne die Dinge in die eigene Hand und punkten durch kompetente Rechtsberatung und Top-Service.

Ihre Aufgaben

Erstellung von Offerten (Privat- und Firmenrechtsschutz)

Bearbeitung von Interventionen

Korrespondenz mit Maklern und Agenten

Telefonische Auskünfte betreffend Vertrags- und Schadenhöhe

Servicierung von Vertriebspartnern auch in deren Büroräumlichkeiten

Terminbegleitung von Vermittlern bei Firmenkunden

Ihr Profil

Erfahrungen in der Versicherungswirtschaft

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Gute MS-Office-Kenntnisse

Organisationstalent

Kommunikative Persönlichkeit

Ausgezeichnete Umgangsformen

Das kollektivvertragliche Mindestentgelt in der Höhe von derzeit 20.150 Euro brutto pro Jahr ist für 40 Stunden/Woche garantiert. Darüber hinausgehende, leistungsabhängige Überverdienste sind vorgesehen.



Interesse? Dann melden Sie sich bitte bei uns.

D.A.S. Rechtsschutz AG

Frau Verena Kostera

Tel 02742 314 174 -3251

verena.kostera@das.at

www.das.at