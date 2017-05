Teamgeist, Loyalität und Freude an der Arbeit macht unsere Firma aus. BLECHA: ein namhafter Aluminium-Großhändler in Europa. Wir legen Wert auf Kundenzufriedenheit, höchste Qualität unserer Produkte und erstklassige Service.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

GROSSHANDELSKAUFMANN/-FRAU - LEHRSTELLE

Eine spannende Lehrzeit wartet auf dich! Als Grosshandelskaufmann/-frau erhältst du bei uns in drei Jahren Lehrzeit einen gründlichen Einblick in die kaufmännische Verwaltung. Wir führen dich in unsere administrativen Abläufe von der Angebotserfassung bis hin zur Rechnungslegung ein.

Dabei lernen wir die beispielsweise

Beratungs- und Verkaufsgespräche führen

Bestellungen und Kundenaufträge entgegennehmen und abwickeln

Angebote ausarbeiten

Schriftverkehr

An der betrieblichen Buchführung mitwirken

Rechnungserfassung

Unsere Erwartungen

Positiver Pflichtschulabschluss (9. Schulstufe)

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Spaß am Umgang mit Kunden und der Arbeit im Handel

Kaufmännisches Denken und sorgfältiges Arbeiten

Technisches Verständnis und Teamgeist

Lernstationen

Jobrotationen im Verkauf (Inland und Export), Einkauf, Marketing, Buchhaltung, Fakturierung, Lager und Logistik

Weiterbildungshighlights

Externe und interne Weiterbildungsmöglichkeiten

Teilnahme an Auslandspraktika

Produktschulungen

Für die ausgeschriebene Lehrstelle wird im 1. Lehrjahr eine Lehrlingsentschädigung von EUR 570,00 brutto/Monat entsprechend dem Kollektivvertrag bezahlt.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Foto und Zeugnisse der 8. und 9. Schulstufe) an:

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H., Frau Maria Hatzl, Triftweg 102, 2620 Neunkirchen, Tel.: 02635/680 97, Fax: 02635/680 97-964, E-Mail: M.Hatzl@blecha.at