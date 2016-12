Wir sind Österreichs führender Komplettanbieter von Verpackungsdienstleistungen beginnend bei der Produktion und Lieferung von Verpackungsmitteln, über die Verpackungstätigkeit, bis hin zur Lagerung und Dokumentation für Maschinen- und Anlagenbaubetriebe.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum ehest möglichen Eintritt eine/n Vollzeitkraft an unserem Produktionsstandort in Ramsau in Niederösterreich als Mitarbeiter/in Backoffice

Ihre Aufgaben:

komplette Einkaufsabwicklung (Angebote, Eingangsrechnungskontrolle,…)

Lagerverwaltung und Artikelwartung

Unterstützung bei organisatorischen Tätigkeiten

Vertretung von Kollegen

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung im Backoffice

Sehr gute MS-Office Kenntnisse

Praktische Erfahrung mit Microsoft Navision von Vorteil

Genaue und selbstständige Arbeitsweise

Hohe Lernbereitschaft, Teamfähigkeit und Flexibilität

Wir bieten:

Ein interessantes Aufgabengebiet in einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen

Laufende Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Entlohnung nach KV (€1761,69 brutto) auf Vollzeitbasis, Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung möglich

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto und Zeugnissen senden Sie bitte an:

Rieder Kistenproduktion GmbH

z. Hd. Frau Martina Hofecker

Gaupmannsgraben 1

3172 Ramsau

jobs@rieder-r.com