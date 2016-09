Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine/n Sachbearbeiter/in

Ihre Aufgaben:

Bestellung und Disposition aller Warengruppen

Abwicklung div. Prozesse im Warenwirtschaftssystem

Pflege von Artikelstammdaten

Vereinbarung von Einkaufskonditionen mit Lieferanten

Schriftlicher und telefonischer Kontakt mit Lieferanten und Kunden

Lieferterminverfolgung

div. Schriftverkehr

Ihre Voraussetzungen:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Idealerweise 1-2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Einkauf/Warenwirtschaft

Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

Engagement und Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Selbständigkeit

Wir bieten Ihnen:

Einen langfristigen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen

Mitarbeit in einem dynamischen Team

Ein ausgezeichnetes Betriebsklima sowie leistungsgerechte Entlohnung

Abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit

Entsprechend Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung bieten wir Ihnen ein monatliches Bruttogehalt von €1.328,89

Eine marktkonforme Überzahlung ist je nach Qualifikation und Erfahrung möglich

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen die Sie bitte per Mail an sabine.nagl@elektro-nagl.at oder per Post an

Elektro Nagl GmbH

Einfahrt Mitte 1

2870 Aspang