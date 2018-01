Das Ländliche Fortbildungsinstitut Niederösterreich sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Sekretariatsmitarbeiter/in

Sie gehen Ihren Aufgaben selbständig nach und haben ein Gespür für Zahlen; Ihr Arbeitsstil ist geprägt von Genauigkeit und Sorgfalt; ebenso besitzen Sie die Fähigkeit, sich flexibel auf neue Herausforderungen einzulassen.



Ihre Aufgaben:

Förderabrechnung von Bildungsprojekten

Kursabwicklung: Anmeldungen entgegennehmen, Auskunft am Telefon, Informationsmaterial und Einladungen verschicken, Unterstützung der Projektleitung, Wartung Kursteilnehmer im Kursverwaltungsprogramm, Allgemeine Bürotätigkeit

Qualifikation:

Fachliche Voraussetzungen

Abschluss einer Handelsakademie oder HLW

Sehr gute Excel- und Rechtschreibkenntnisse

Persönliche Voraussetzungen

Freude an der Arbeit mit Zahlen

Belastbarkeit, Geduld

hohe Zahlen- und EDV-Affinität

hohes Maß an Genauigkeit, Flexibilität und Einsatzwillen

Selbstständigkeit

vernetztes Denken

Rahmenbedingungen

Dienstort: St. Pölten

Stundenausmaß der Tätigkeit:

40 Wochenstunden Mindestgehalt: 2.161,40,- €/Monat (brutto)

Wenn Sie Interesse an dieser abwechslungsreichen Tätigkeit haben, richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail bitte bis 22. Jänner 2018 an:



LFI Niederösterreich

Wiener Straße 64

3100 St. Pölten

E-Mail: lfi@lk-noe.at

Tel.: 050 259 26101