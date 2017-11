ASTA fertigt hochwertiges isoliertes Wickelmaterial aus Kupfer für den Elektromaschinenbau im Hochenergie­bereich, sogenannte Drilleiter für Transformatoren, und Roebelstäbe für Generatoren. In diesen Bereichen nimmt ASTA weltweit eine Spitzenstellung ein. An vier Standorten in Österreich, Indien, China und Brasilien wird Flach- und Runddraht in einer vom Kunden vorgegebenen Größe auf Hundertstel Millimeter genau geformt, mit Speziallack, Papier oder Netzband isoliert und zu Bündelleitern verarbeitet.

Qualität, Innovation und Know How sind die wichtigsten Fundamente für eine langfristig erfolgreiche Konzernstrategie. Zur Verstärkung unseres Teams in Oed (Bezirk Wr. Neustadt) suchen wir eine/n

Mitarbeiter/in Auftragsabwicklung

-Abteilung Order Processing (w/m)

IHRE HAUPTAUFGABEN

Hauptansprechpartner für Kunden in der Auftragsannahme, -planung und -verfolgung

Durchführung der Akkreditivabwicklung

Prüfung und Umsetzung von Kundenspezifikationen unter Einbindung aller relevanten Fachbereiche

IHR PROFIL

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, Matura)

mind. 3 Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Position bzw. Erfahrung in auftragsbezogener Fertigung

hohes Maß an Genauigkeit und eine stark ausgeprägte kommunikative Kompetenz

Freude an komplexen und fordernden Aufgabenstellungen

UNSER ANGEBOT

verantwortungsvolle Funktion mit eigenem Gestaltungsspielraum

Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

dynamisches Konzernumfeld mit sehr hohem Qualitätsniveau

Das Jahresbruttogehalt liegt mindestens bei EUR 33.180. Wir unterliegen dem KV der Angestellten EEI (Elektro- und Elektronikindustrie). Das tatsächliche Gehalt ist von der Erfahrung und Qualifikation abhängig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Foto und Zeugnisse) per Mail an:

ASTA Elektrodraht GmbH

HR, Mag. Petra Großmann,

2755 Oed, Oed 1

bewerbung@asta-austria.com

www.asta-austria.com