Bei der MARKTGEMEINDE ROSSATZ-ARNSDORF gelangt die Stelle eines (eine)

Gemeindebediensteten für die Verwaltung

40 Wochenstunden ab 1. Jänner 2018 zur Besetzung.

Die Anstellung und Entlohnung erfolgen nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde- Vertragsbedienstetengesetz 1976, LGBI.2420 in der geltenden Fassung vorerst befristet auf die Dauer von 6 Monaten und wird bei zufriedenstellender Dienstleistung auf unbestimmte Zeit verlängert. Bei Eignung ist die Leitung des Gemeindeamtes ab 2020 möglich.

Aufgabenbereich:

Organisatorische Leitung des Gemeindeamtes

Ansprechpartner/in für Bürgermeister, Gemeindefunktionäre und Bevölkerung

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse der Kollegialorgane

Personalangelegenheiten, Rechtsfragen

Abwicklung von Bauvorhaben und Projekten der Gemeinde

Erstellung Voranschlag von Rechnungsabschluss, Überwachung des Gemeindebudgets

Zugeteilte Aufgaben über Auftrag des Bürgermeisters, Abwicklung von Wahlen

Persönliche Anforderungen :

Österreichische Staatsbürgerschaft od. Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates

Abgeleisteter Zivil- oder Präsenzdienst

Einwandfreies Vorleben (Strafregister, nicht älter als drei Monate)

Einschlägige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung von Vorteil

Gemeindedienstprüfung (bzw. ehemöglichste Ablegung erforderlich)

Bürgerfreundlicher Umgang, hohe Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit

Abgeschlossene Schulbildung in Form einer kaufmännischen, wirtschaftlichen, vorzugsweise informationstechnologischen Ausbildung auf Maturaniveau

Sehr gute EDV-Kenntnisse erforderlich (MS-Office, Word, Excel, Internet, etc.)

Buchhaltungskenntnisse, Führerschein B, deutsche Sprache in Wort und Schrift

Bewerbungsfrist: 30. September 2017

Bewerbungen mit Lebenslauf und Foto sowie den entsprechenden Nachweisen (Dienstzeugnisse, Ausbildungsnachweise, etc.) sind schriftlich an die Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf, 3602 Rossatz 29, oder per E-Mail an gemeinde@rossatz-arnsdorf.at zu richten. Vertraulichkeit wird zugesichert – die näher in Betracht gezogenen BerwerberInnen werden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Für nähere Auskünfte steht das Gemeindeamt der Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf unter 02714/6217 zur Verfügung.