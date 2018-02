Eaton Industries (Austria) GmbH ist führend im Bereich hochwertiger elektrischer und elektronischer Produkte und zählt auch international zu den marktbestimmenden Unternehmen. Werte wie Kundenorientierung, hohe Sicherheitsstandards, Verantwortung gegenüber unseren MitarbeiterInnen sowie der Umwelt und Gesellschaft stehen im Mittelpunkt für den Erfolg unseres Unternehmens. Für unseren Firmensitz im nördlichen Waldviertel (Schrems) suchen wir nun eine(n)



Leiter für die Produktion von Niederspannungs-Schaltanlagen



Primäre Aufgaben:

Produktions-Management im Bereich Niederspannungsschaltanlagenbau unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit, Rentabilität, Termintreue und Qualität in einem internationalen Umfeld. Sie stellen im Rahmen der Unternehmensstrategie und in Abstimmung mit den Bereichen Vertrieb, Qualitätsmanagement, Supply Chain Management, Controlling und Entwicklung unsere Fertigungsstrategie und Produktionsziele sicher.

In dieser Funktion berichten Sie an den Operation Manager des Standortes.

Weitere wesentliche Aufgaben:

Führung, Motivation und Entwicklung des Teams unter Berücksichtigung der typischen Merkmale eines saisonal geprägten Geschäfts wobei die Arbeitssicherheit stets oberste Priorität hat.

Investitionsplanung und Kostenverantwortung, Führung von Kennzahlen zur Leistungsüberprüfung. Laufende Anpassung und ständige kontinuierliche Verbesserung der Fertigungsprozesse für Niederspannungsschaltanlagen bis zu 5000 A um auf kundenspezifische Bedürfnisse, unter Einbeziehung von standardisierten Teilprozessen, rasch und flexibel eingehen zu können.

Zusammenarbeit mit anderen Anlagenbau-Standorten und Projekt-Engineering-Bereichen im Unternehmensverbund, um Kapazitäten, Fähigkeiten, Flexibilität und Rentabilität sinnvoll zu nutzen bzw. zu steigern, aber auch um Best Practices zu teilen und das Wissen/die Effizienz im Anlagenbau zu verbessern.

Ansprechpartner für den Vertrieb bei Reklamationen und bei nachträglichen Änderungen auf der Baustelle des Kunden

Verantwortlich für die Durchführung von Änderungen, Prüfung der Produktionsunterlagen und der technischen Dokumentation, ausgehend von Projekt-Engineering.

Leitung der Einführung neuer Produkt-Designs in das Produktionsumfeld in Zusammenarbeit mit Programm-Managern, Entwicklung, Engineering, Beschaffung, Qualität und Lean um einen zeitgerechten, reibungslosen und kostenoptimalen Produktanlauf sicherzustellen.

Ausbildungsprofil:

Fundierte Erfahrung im Bereich industrieller Fertigungsprozesse (Montage), speziell im Projektgeschäft

Ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Niederspannungsschaltanlagen und Energiemanagement bzw. über Schaltanlagen und Verteiler-Lösungen

Sehr gute Kenntnisse im Bereich der EN 61439 und EN 8001 Normen, Kenntnis der aktuellen Normen für Energieverteilersysteme und früherer Lösungen, Kenntnis der verschiedenen BUS Systeme

Erfahrung mit einer Matrix-Organisation und Methoden des Projektmanagements, praktische Erfahrung in der Umsetzung der Lean Philosophie und Anwendung der Lean Tools (z.B. Wertstromanalysen)

Vertraut mit ERP Systemen (SAP) und MS-Office

Muttersprache Deutsch, gute Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen:

ein attraktives Entgelt und Leistungspaket

ein ausgezeichnetes Arbeitsumfeld – wobei uns Sicherheit und Ethik besonders wichtig sind

Kultur & Werte - Eaton ist mehr als die Produkte, die wir erfinden und herstellen. Die Art, wie wir unsere Geschäfte abwickeln, ist mindestens ebenso wichtig. Bei Eaton definieren wir uns über unsere Werte und unsere Kultur – sowohl auf persönlicher als auch auf Unternehmensebene – und lassen uns davon in unserem täglichen Handeln leiten.

Inklusion & Diversität – Offenheit für Diversität erweitert unseren Zugang zu den besten Talenten. Inklusion ermöglicht uns, diese Talente voll zu nutzen.



Je nach Qualifikation bieten wir ein Gehalt laut Österreichischem Kollektivvertrag für die Elektro- und Elektronikbranche in der entsprechenden Beschäftigungsgruppe, wobei frühere Dienstjahre in der jeweiligen Beschäftigungsgruppe berücksichtigt werden. Bereitschaft zur Überzahlung, je nach Berufserfahrung und Qualifikation.

Wenn Sie an der Mitarbeit in unserem Unternehmen interessiert sind, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an

Eaton Industries (Austria) GmbH

Personalabteilung, z. Hd. Frau Alexandra Fischer,

E-Mail: AlexandraFischer@eaton.com

3943 Schrems, Eugenia 1 (Tel. 050868-1231)