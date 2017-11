Wir sind das größte Sportzentrum in Niederösterreich mit vorwiegend jungem Publikum. Darüber hinaus organisieren wir Veranstaltungen und Seminare und führen ein Gästehaus. Die vielfältigen Anforderungen in unserem Haus garantieren einen abwechslungsreichen Job. Kontaktfreudigkeit, Selbstbewusstsein und Belastungsfähigkeit sind wichtige Voraussetzungen in unserem Team.



Stelle: Mitarbeiter/in im SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich

(mit 15 Std./Woche; Freitag bis Sonntag)

Dienstort: St. Pölten



Als Mitarbeiter/in im SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich sichern Sie den reibungslosen Betrieb der Sportanlagen, sind Ansprechpartner für Kunden, Gäste und Lieferanten und sorgen für die Einhaltung der Hausordnung.



Ihr Aufgabengebiet umfasst unter anderem:

Instandhaltung und Pflege der Sportstätten

Mithilfe bei der Vorbereitung von Veranstaltungen

Sperrdienste der jeweiligen Sportstätten

Eigenständige Durchführung div. Kleinreparaturen und Instandhaltungsarbeiten

Betreuung der Außenanlagen wie Zugänge und Parkplätze

Müllentsorgung und Umweltschutzmaßnahmen



Ihr Anforderungsprofil:

Geschickter Allrounder bei anfallenden Arbeiten

Teamfähigkeit, kundenorientiertes Arbeiten

Genauigkeit, Verlässlichkeit, gutes Auftreten

B-Schein und gute EDV-Kenntnisse



Wir bieten:

Gutes Arbeitsklima in einem dynamischen Team

Mindestlohn in Höhe von EUR 650,-- Brutto p.m.



Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an fm@sportzentrum-noe.at