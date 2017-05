Casinos Austria ist ein national und international führendes Glücksspielunternehmen und steht für Spiel und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Absolute Seriosität, professionelle Spielabwicklung und das hohe Qualitätsniveau des Services bieten unseren Gästen Freude am Spiel in stilvoller Atmosphäre.

Wir suchen zur weiteren Verstärkung unseres Teams in Wr. Neustadt eine/n

Mitarbeiter/in technischer Support & Logistik Spielautomaten

Ihre Aufgaben

Mitarbeit bei der Verwaltung des Automatenlagers und beim Betrieb der internen Automatenwerkstatt

Testing, Überprüfung sowie Servicierung der Automaten und Online-Komponenten

Übernahme von Automatenlieferungen, Wareneingangskontrolle und Reklamationsabwicklung

mechanische Reparaturarbeiten an Automaten sowie Ersatzteilverwaltung inklusive -einkauf, -bestellung und -versand

eigenständiges Lagermanagement und Lagerverwaltung der Automaten in SAP

diverse Einsätze für Installationen und Umbauten in den Casinos



Ihr Profil

handwerkliche Ausbildung (Lehre, HTL), vorzugsweise im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau, Fahrzeugmechanik

genau, verlässlich, teamfähig, engagiert, selbstverantwortlich

Organisationstalent, Planungs-Know-how für Kleinprojekte

MS-Office-Kenntnisse

Deutsch- sowie Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wohnort im Raum Wr. Neustadt bevorzugt, Reisebereitschaft in Österreich

Staplerschein von Vorteil

Unser Angebot

Wir bieten eine teamorientierte Atmosphäre, ein umfangreiches und abwechslungsreiches Aufgabengebiet sowie attraktive Sozialleistungen. Qualifikationsabhängiges Monatsbruttogehalt ab EUR 1.900,-.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich online mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.

Casinos Austria AG

Rennweg 44

1038 Wien

www.casinos.at