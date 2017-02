In dieser Funktion sind Sie in der Verarbeitung unserer Produkte tätig.



Unsere Aufgabenstellung:

• Bedienung der Schneideanlagen

• Aufbereitung der Halbfertigware für die Verpackung

• Reinigung des Bereiches zum Schichtende laut Reinigungsplan

• Wartung der Maschinen laut Arbeitsanweisung

• Strikte Einhaltung der Hygienevorgaben

• Selbstständiges Vorbringen von Verbesserungsvorschlägen

• Mithilfe bei diversen Tätigkeiten laut Anweisung durch Produktionsleitung und Schichtleitung



Wir erwarten:

• Bereitschaft zum 3-Schichtbetrieb

• Deutsch in Wort und Schrift

• Fingerfertigkeit

• Eigenständige und auch teamorientierte Arbeitsweise

• Zuverlässigkeit

• Einsatzfreude und Ausdauer

• Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit



Wir bieten:

• Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben in einem jungen, modernen, aufstrebenden und investitionsfreudigen Unternehmen

• Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung

• kurze Entscheidungswege

• leistungsgerechte (z.T. erfolgsabhängige) Entlohnung;



Wir möchten darauf hinweisen, dass aufgrund der bei uns geltenden Hygienevorschriften folgendes während der Arbeitszeiten ausnahmslos einzuhalten ist: Sichtbarer Schmuck und Piercings sind zu entfernen, Haare sind mit einem Haarnetz, Bart mit einer Bartmaske abzudecken, das Tragen von Nagellack oder künstlichen Fingernägel ist verboten



Das Mindestentgelt für diese Lohnkategorie lt. Kollektiv des Mühlen- und Mischfuttergewerbes beträgt Euro 1.421,44 brutto pro Monat mit der Bereitschaft zur Überzahlung.