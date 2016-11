TAKTGEFÜHL GEFÄLLIG?

Sie geben den Rhythmus vor, wir streuen eine Brise Taktgefühl in Ihr alltägliches Business und stylen Ihren Unternehmensauftritt - in der realen Welt und im World Wide Web - vom Logo bis zur individuellen Software! Logorhythmus – Agentur für Werbung und IT, Mitglied der international agierenden Seal Maker-Gruppe, verspricht frischen Wind in die burgenländische Werbe- und IT Landschaft zu bringen.

Entstanden aus der Verschmelzung der Marketing und IT Abteilung und weiterhin eingebunden in die Infrastruktur der Seal Maker-Gruppe hat Logorhythmus mit Standort Pöttelsdorf Möglichkeiten, von denen so manche Agenturen nur träumen können. Software und IT-Spezialisten, Web-Experten sowie Werbe- und Designprofis ergeben ein gelungenes Zusammenspiel aus Kreativität und Präzision.

Das Credo lautet: alles aus einer Hand mit Fokus auf Service und Qualität. Bühne frei für deinen Auftritt!



Das Team von Logorhythmus sucht Verstärkung:

PROJEKTMANAGER/IN (Werbung)

JUNIOR - SYSTEMADMINISTRATOR/IN

Du hast Rhythmus im Blut, wenn es um Kreativität und Zielstrebigkeit geht? Du besitzt das richtige Taktgefühl im Umgang mit Kunden? Du fühlst dich zu Hause in der Welt von Werbung & IT?

Dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an office@logorhythmus.at! Details zu den Stelleninseraten unter www.logorhythmus.at/jobs



LOGORHYTHMUS | Agentur für Werbung und IT GmbH | Viktor-Kaplan-Allee 7 | A-7023 Pöttelsdorf

T +43 2626 200 85 88 | office@logorhythmus.at | www.logorhythmus.at