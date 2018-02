Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum sofortigen Einstieg

stellvertretende Standortleitung

Ihre Aufgaben:

Sicherstellung eines reibungslosen und den Qualitätskriterien entsprechenden Betriebsablaufes in unserer Produktion

Vorbereitung der Produktionslinien inkl. Anfahren, Abstellen und Umrüsten

Inventur und Lagerstandskontrolle

Produktionsüberwachung, Berichterfassung sowie Stichprobendurchführung und Qualitätskontrolle

Personalverantwortung für die Produktionsmitarbeiter

Abstimmung mit der Betriebsleitung in Osttirol

"Hausmeister" (u.a. Schneeräumung, Heizung, Kälteanlagen und Abwasser)

Wir erwarten:

Abgeschlossene Berufsausbildung (ideal Schlosser, Werkzeug- bzw Maschinenbauer)

Erfahrung in der Mitarbeiterführung

Teamplayer mit einer stark ausgeprägten Qualitätsorientierung und einer genauen Arbeitsweise, Flexibilität und hohes Engagement

Von Vorteil: Stapler-Führerschein, Dampfkesselwärter und Ersthelfer sowie Fremdsprachenkenntnisse (Ungarisch oder Slowakisch)

Wenn Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team suchen und Freude am Umgang mit Menschen zu Ihren Stärken zählt, schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

UWE Produktions- und Handels GmbH

Betriebsstraße 8, 2421 Kittsee

zH Paul Hysek-Unterweger, office@fruechtekueche.at

Einstufung je nach Berufserfahrung und Qualifikation lt. KV.

Überzahlung möglich