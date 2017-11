ASTA fertigt hochwertiges isoliertes Wickelmaterial aus Kupfer für den Elektromaschinenbau im Hochenergie­bereich, sogenannte Drilleiter für Transformatoren, und Roebelstäbe für Generatoren. In diesen Bereichen nimmt ASTA weltweit eine Spitzenstellung ein. An vier Standorten in Österreich, Indien, China und Brasilien wird Flach- und Runddraht in einer vom Kunden vorgegebenen Größe auf Hundertstel Millimeter genau geformt, mit Speziallack, Papier oder Netzband isoliert und zu Bündelleitern verarbeitet.

Qualität, Innovation und Know How sind die wichtigsten Fundamente für eine langfristig erfolgreiche Konzernstrategie.

Zur Verstärkung unseres Teams in Oed (Bezirk Wr. Neustadt) suchen wir eine/n

Techniker/in (m/w)

IHRE HAUPTAUFGABEN

Support in der Entwicklung und Einführung neuer Produkte und Prozesse

selbständiges Definieren und Aufbereiten prozess- und qualitätsrelevanter Einflussparameter

Erstellung eines Maßnahmenkatalogs zur Steigerung der Produktivität und Qualität

Durchführung technischer Machbarkeitsuntersuchungen

IHR PROFIL

abgeschlossener Bachelor oder Master in Fachrichtung Mechatronik, Maschinenbau oder Elektrotechnik

mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im technischen und/oder Produktionsbereich in einem Industrieunternehmen vorzugsweise in einer ähnlichen Funktion

Freude an komplexen Aufgabenstellungen und als Asset eine hohe Problemlösungskompetenz

Kenntnisse in Lean Production

Erfahrung im Projektmanagement

UNSER ANGEBOT

Wir bieten ein breit gefächertes und selbständiges Aufgabengebiet in einer internationalen Konzernstruktur, erfolgreiche Teamarbeit und Potential für weitere Karriereschritte.

Der kollektivvertragliche monatliche Einstiegslohn liegt laut KV der Elektro- und Elektronikindustrie für Angestellte BG E, Grundstufe EUR 33.180 brutto jährlich. Eine Anpassung ist je nach Qualifikation und Erfahrung möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Foto und Zeugnisse) per Mail an:

ASTA Elektrodraht GmbH

HR, Mag. Petra Großmann,

2755 Oed, Oed 1

bewerbung@asta-austria.com

www.asta-austria.com