Die Messe Tulln GmbH entwickelt und veranstaltet bedeutende Messen von internationalem Format. Veranstaltungen wie die Internationale Gartenbaumesse, Boot Tulln, Bike Austria oder Austro Agrar machen die Messe Tulln zu einem der größten Messestandorte in Österreich. Rund 400.000 Besucher und 3.000 Aus­ steller jährlich bestätigen die hohe Kundenzufriedenheit

Aktuell suchen wir eine/n Vertriebsassistentin

Ihre Aufgaben: Aktive Mitarbeit in Verkauf und Organisation von Messen Schwerpunkte u.a.: Telefonakquise, Stammdatenpflege, Fakturierung, Umsetzung von Mailings und Web 2.0 Aktivitäten

Ihre Qualifikationen: Fachlich Erfahrung im Verkauf und I oder Kundenservice

Nachweisbare EDV Erfahrung und Web 2.0 Kenntnisse

Kaufmännische Ausbildung, Englischkenntnisse Persönlich Freude an der Arbeit mit Kunden, offene Persönlichkeit

Affinität für die neuen Medien

Organisationstalent mit viel Einsatz bei administrativen Tätigkeiten

Verbundenheit zum Großraum Tulln

Wenn Sie gerne Ihr Organisationstalent und Ihr Engagement in einem kleinen, ef­fizienten Team einbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (per eMail) an messe@tulln.at.

Für diese Position gilt ein Mindestgrundgehalt von € 1.550,-- pro Monat. Bereit­schaft zur Überzahlung ist je nach Erfahrung und Qualifikation vorhanden.

Messe Tulln GmbH

Messegelände

3430 Tulln

Tel +43 (0) 2272 624 030

www.messe-tulln.at