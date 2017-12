Mit 280 Mitarbeitern in fünf Betrieben gehören wir zu den führenden Autohäusern in Österreich. Unsere Erfolgsquelle: Hervorragende Produkte, absolute Kundenorientierung und hohe Leistungsbereitschaft.

Zur Verstärkung unseres Teams in Amstetten-Neufurth suchen wir einen engagierten

Automobilverkäufer

Anforderungsprofil:

Erfahrene Verkaufspersönlichkeit (Quereinsteiger gerne willkommen)

Begeisterung für Menschen und Autos

Gute Kommunikations- und Kontaktfreudigkeit

Verkaufsorientiertes und kaufmännisches Denken und Handeln sowie selbstständiges Arbeiten

Wir bieten Ihnen die Sicherheit eines langjährigen Unternehmens, fundierte Aus- und Weiterbildung, langfristige Perspektiven sowie ein sehr gutes Betriebsklima. Auf Ihre schriftliche Bewerbung freuen wir uns, welche wir natürlich vertraulich behandeln.

Das KV-Mindestgehalt beträgt monatlich EUR 1.936,74 brutto. Unser attraktives Provisionssystem und Ihr persönliches Engagement führen zu einer deutlich höheren Entlohnung. Die Bereitschaft für Überzahlung bei Zusatzqualifikation und Berufserfahrung ist gegeben.



Autohaus Senker GmbH | zH. Frau Elfriede Ertl, MAS

3300 Amstetten-Neufurth, Rauscherstraße 45

E-Mail: elfriede.ertl@senker.at

Im Sinne des GBG wenden wir uns an Damen und Herren.

Im Sinne des GBG wenden wir uns an Damen und Herren.