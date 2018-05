Anforderungsprofil:

Führerschein B

Belastbarkeit

Organisationstalent

Zuverlässigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Technisches Denken

Freude am direkten Kundenkontakt

Sicherheitsbewusstsein

Einsatzbereitschaft, Sauberkeit und Flexibilität



Arbeitszeit:

Mo-Fr Beginn zwischen 6:00 und 8:00 Uhr - je nach Tour



Arbeitsort:

Hollabrunn



Entlohnung:

Das gesetzliche Mindestentgelt auf Basis Vollbeschäftigung beträgt € 2.097,50 brutto/Monat. Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung möglich.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf mit Foto per e-mail an job@fleischhauerei-hofmann.at oder per Post an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn