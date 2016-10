Gebietsleiter/Area Sales Manager im AuÃŸendienst (m/w)

Als einer der führenden, freien Anbieter und Importeur von Motorgeräten für Forst- und Gartentechnik beliefern wir ca. 2.000 serviceorientierte Fachhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für diesen Unternehmensbereich suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n

Gebietsleiter/Area Sales Manager im Außendienst (m/w)

Salzburg, Ober-/Nieder-Österreich und Wien

Ihr Aufgabengebiet umfasst:

Die eigenverantwortliche, kompetente und aktive Betreuung sowie Beratung unserer

Bestandskunden

Akquisition neuer Kunden

Teilnahme an Ausstellungen und Messen

Produktpräsentationen vor Ort beim Kunden

Permanente Marktbeobachtungen mit der Ableitung von erforderlichen Vertriebsaktivitäten

Voraussetzen dürfen wir:

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Idealerweise haben Sie Erfahrungen im Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten und Sie wohnen im o. g. Einsatzgebiet

Bevorzugt suchen wir Mitarbeiter aus dem Automobilvertrieb

Für eine erfolgreiche Mitarbeit in unserem Außendienst bringen Sie ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Initiative, ausgeprägte Kontaktfreudigkeit sowie Selbstständigkeit mit. Neben einem interessanten, erfolgsorientiert ausgelegten Einkommen erhalten Sie einen Firmenwagen. In der Einarbeitungszeit gewähren wir Ihnen ein Festgehalt. Sie betreuen Ihr Vertriebsgebiet aktiv von Ihrem Homeoffice aus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse etc.) per Post oder per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:

Telsnig - Forst- & Gartentechnik

z. Hd. Herrn Christian Zeiß • Dörnbergstraße 27-29 • 34233 Fuldatal

E-Mail: bewerbung@telsnig.de • www.herkules-garten.de

Für diese Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von 2.500 Euro brutto pro Monat mit der Bereitschaft zur Überzahlung.