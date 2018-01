Wir suchen Verstärkung!

Wir bieten mit sofortigem Eintrittsdatum einen attraktiven Vollzeit-Job für einen LKW Fahrer mit Führerschein C.

Sie bringen Interesse an Technik mit, Freude an einer abwechslungsreichen Tätigkeit im Zustelldienst an unsere Kunden sowie Flexibilität und Sorgfalt mit. Im Idealfall haben Sie zusätzlich auch einen Staplerschein und auch entsprechende Praxis.

Es erwartet Sie eine interessante Tätigkeit in einem modernen Unternehmen mit gutem Betriebsklima. Die Tätigkeit wird nach dem KV mit mind. Euro 1.623,00 brutto/M. entlohnt, Über- und Mehrstunden werden abgegolten. Je nach Qualifikation wird eine Zuzahlung angeboten.

BioKartoffel Niedermayer GmbH

Blasermühlweg 225

2020 Aspersdorf

Tel. 02952-30110

office@bio-kartoffel.at